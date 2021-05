La respuesta fulminante de Lourdes Sánchez a Barby Franco: "Se cuelga de mí para tener prensa"

Cuando Barby Franco (30) apuntó contra Lourdes Sánchez (35) en Los Ángeles de la Mañana reavivó su conflicto mediático, y la respuesta de la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) no se hizo esperar. En diálogo con Ciudad, Lourdes apeló a su más fina ironía para contestarle punto por punto a Barby, quien había planteado: "Está obsesionada conmigo, le voy a pasar el teléfono de mi psicóloga después para que lo trate".

Entonces, Sánchez se hizo un tiempo para contraatacar en medio de su almuerzo con Valentín (4), el hijo fruto de su relación con el Chato Prada: "No tengo nada personal contra ella. La conozco hace mil años, de cuando no era conocida y trabajábamos juntas. Cero problemas. Encima, adoro a Fernando Burlando".

-¿"Arrugaste" cuando se vieron cara a cara en tu programa? Ella dijo eso con otros términos…

-No me comí los mocos, ella se los comió. Yo no le dije nada malo. Ella se está tomando todo muy personal lo que digo. Yo no tengo ninguna obsesión por nadie, esos son fantasmas que está viendo ella.

-¿Estás obsesionada con Barby?

-Yo diría que la obsesionada acá es ella. Si me está nombrando todos los días. Y yo la tengo que nombrar justamente porque estoy al frente de La Previa de la Academia, que hablo de ella y todos los participantes.

-Entonces, ¿se cuelga de vos para tener prensa?

-¡Sí, obvio!

-¿Qué pensás de que diga que es tu pareja, el Chato Prada (productor ejecutivo de Laflia), quien te da toda la información?

-Por lo menos alguien me pasa información, no como ella que inventa y critica. Y los que me conocen saben que el Chato no me pasa data. Sino que soy querida en la productora y muchos me pasan data.