Tras decidir apostar nuevamente a su amor, Facundo Moyano (33) y Eva Bargiela (25) volvieron a mostrarse juntos en diferentes eventos. Y pese a mantener un bajo perfil, en una de esas apariciones no le escaparon a la polémica, cuando Cinthia Fernández fue muy crítica con el diputado nacional en Los Ángeles de la Mañana, y ahora la modelo optó por responderle.

Todo comenzó cuando Maite Peñoñori, cronista del programa de eltrece, se acercó a Eva -quien había asistido a un evento benéfico junto a su novio- y le pidió que se acercara para charlar con su novio. Pero en ese momento Moyano decidió abandonar la nota, asegurando que lo llamaban del salón, dejando a Bargiela hablando sola sobre su presente sentimental.

Sin pasar por alto lo sucedido, al regresar de la nota, Cinthia disparó: "Un papelón. ¿Por qué no salía corriendo cuando estaba saliendo con mi amiga Nicky (Neumann)? Porque le servía más. Dios mío, chicos, ¡es un papelón como hombre! La dejó parada, sola, hablando. Cuando le conviene, aparece la cámara y se saca cincuenta fotos. Es un papelón, un mamarracho el tipo este".

Tras esos dichos y la repercusión que tuvo en los medios, la exazafata de los programas de Guido Kaczka optó por sentar postura en Instagram, con un extenso escrito:

Ante las pavadas y la difamación innecesaria e infundada que hacen algunos, y los mensajes que recibo, me veo obligada a aclarar algunas cosas. No acostumbro a hablar de mi vida privada, tuve la oportunidad de hacerlo muchas veces y sacarle provecho, pero no me gusta, elijo la tranquilidad. Estoy pasando un momento excelente con mi pareja, a quien quiero y respeto muchísimo, siento lo mismo de su lado. En ningún momento de nuestra relación me sentí maltratada, al contrario. Lo que se dijo no tiene nada que ver con la realidad.

Fui con mi novio a un evento solidario y no hicimos otra cosa que disfrutar de una cena para recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. ¿Cómo voy a ser ninguneada si voy con mi pareja y comparto una noche plena de emociones? Por eso me da mucha bronca las mentiras que se dicen, y fundamentalmente las que vienen de quienes están acostumbradas a vivir del conflicto. No soy así y tampoco lo seré, no me interesa hablar mal de nadie y me molesta que algunos sólo se dediquen a criticar. Tuve momentos malos en mi relación, como los tiene cualquier pareja, pero no estoy dispuesta a aceptar descalificaciones de ningún tipo, ni hacia mí ni hacia mi novio. Entiendo que haya gente que basa su carrera en el conflicto exponiendo miserias sin importar a quienes lastiman en el camino, yo no soy eso.

Elijo no dar notas con mi pareja, no basar mi vida en hablar de él, y eso se lo pueden preguntar a cualquier productor cuando doy una entrevista, lo único que pido es que el título no sea referido a mi relación. Sé bien lo que hago, y tengo una familia hermosa y amigos que me acompañan. Hoy estoy pasando un momento muy lindo y lo quiero vivir tranquila, en la intimidad como lo vengo haciendo y como hago todas las cosas que me hacen realmente feliz. Gracias por entender y respetar".

