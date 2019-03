Cursando los últimos días de embarazo, Dalma Maradona (31) vio alterada su dulce espera tras el fuerte anuncio de Matías Morla, abogado de Diego Maradona.

"Diego tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo. A la fecha no los reconoció, pero se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo... Son hijos que tuvo con dos mujeres", aseguró el letrado en Nosotros a la Mañana, impactando de lleno con la noticia al seno familiar del exfutbolista.

"Por favor, estoy a punto de parir, no me entran los corpiños ¿y ustedes pretenden que piense en otras cosas? Acá se habla de lo importante". G-plus

Evitando polemizar o entrar en un terreno de confrontación, ante la requisitoria periodística y las consultas de los usuarios en Twitter, Dalma recibió el anuncio y reflexionó con picardía sobre el resonante tema.

"Pero, por favor, estoy a punto de parir, no me entran los corpiños ¿y ustedes pretenden que piense en otras cosas? No puedo, Juan Carlos. Perdón, Mabel. Pero acá se habla de lo importante", twitteó la hija del Diez y Claudia Villafañe, con el foco puesto en su inminente maternidad. La actriz espera su primera hija junto a Andrés Caldarelli, con quien se casó en abril de 2018. La fecha prevista para dar a luz es mediados de marzo.

Antes de publicar este directo mensaje, la actriz contestó algunos tweets de sus seguidores sobre la desconocida paternidad del Diez en Cuba y opinó con orgullo de Claudia. "¡Mi mamá es la 1! ¿Cómo no amarla y defenderla siempre?", expresó, luego de que Claudia dijera en LAM que preserven a su hija del asedio periodístico porque está por ser mamá.