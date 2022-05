La respuesta de China Suárez cuando le dijeron que Magnolia es muy apegada a ella

En medio de las fotos y videos que dejan en evidencia el romance de China Suárez con Rusherking, la actriz responde a los comentarios que sus seguidores de Instagram le envían por mensaje directo.

Lejos de querer hablar de su acercamiento al ex de María Becerra, la actriz le contestó con firmeza a una usuaria que destacó lo cariñosa que es Magnolia, su hijita con Benjamín Vicuña.

"Nunca jamás vi algo más cariñoso y pegote que ella. Todo el día 'es que te amo tanto mamá'", dijo China. G-plus

"Magnolia, siendo acuariana, el signo más frío y distante, parece la más apegada a vos", le dijo una mujer al ver una foto de la nena abrazando a su mamá.

Y China estuvo de acuerdo.

CÓMO DESCRIBIÓ CHINA SUÁREZ A SU HIJA MAGNOLIA

"No, no, no... Nunca jamás vi algo más cariñoso y pegote que ella. Todo el día 'es que te amo tanto mamá'", dijo China sobre la personalidad de su pequeña.

¡Muy amorosa!