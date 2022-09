La respuesta de Catherine Fulop al picante comentario de Santiago del Moro

Para sorpresa de muchos, Catherine Fulop dio un paso al costado de El Club del Moro, el programa radial que conduce Santiago del Moro en La 100.

Por este motivo, la producción contrató a Eliana Guercio, a quien Santi le dio la bienvenida refiriéndose también a Cathy, que ya no forma parte del ciclo.

En medio de los fuertes rumores de pelea, que ambos desmintieron categóricamente, Fulop reveló qué sintió cuando lo escuchó hablar de ella en el programa.

"No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá... y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”, había dicho él, picante.

QUÉ SINTIÓ CATHERINE FULOP ANTE LOS DICHOS DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE ELLA EN LA RADIO

"Yo lo escuché y nunca me he sentido ofendida de nada de lo que me puedan decir y creo que ellos tampoco de mi parte".

"Él mismo me lo había dicho en la cara, cuando llegué la noche que estábamos celebrando y me dijo: ´No te creas que tienes coronita porque te fuiste y ahora vuelves´".

"Yo le decía que soy la oveja negra que vuelve. Nos matamos de risa cuando me dijo que no le interesaba lo que hice este tiempo y el público lo entiende”, contó Cathy en diálogo con Teleshow, que viajó a Italia a visitar a Oriana Sabatini, dejando en claro que con Santi está todo más que bien.

¡Clarito!