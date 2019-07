República Dominicana asegura que Netflix suspendió un rodaje por la muerte de turistas estadounidenses

La trama que actualmente mantiene en vilo a República Dominicana bien podría ser parte de una producción propia de Netflix: muerte, intriga y escándalo. Pero no cuenta con un final feliz, porque hoy el país vive con decepción la historia de un rodaje que no será.

En estos días, la Dirección General de Cine del país centroamericano informó la decisión de Netflix de cancelar el rodaje de una película que preveía encarar este año, a raíz de la muerte de ocho turistas estadounidenses en hoteles dominicanos, que desde la entidad aseguran que se debieron a problemas de salud previos.

Según explicó una vocera de la dirección, los miembros del equipo de rodaje "no se sintieron seguros", por lo que la plataforma de streaming decidió mudar la producción a otro sitio. Este cambio de rumbo le habría hecho perder al país cerca de 24 milones de dólares.

Netflix ya había filmado en locaciones dominicanas la película The True Memoirs of an International Assassin, una comedia protagonizada por Kevin James, con Andy García.

