El relato de Pablo Muney sobre el "chat de papis" que horrorizó a Pampita: "Se llena de videos hot"

Pablo Muney suele lanzar provocadoras frases en Pampita Online que terminan por escandalizar a la conductora en muchas ocasiones. Este lunes, el panelista se metió de lleno en la polémica que inició Flor Peña a raíz de un posteo contra los grupos de chat de padres, contó su experiencia en ese campo y volvió a encender una luz de alerta en la modelo.

Todo comenzó cuando Alejandra Martínez trajo a colación un posteo de Peña en las redes sociales en las que aseguraba a sus seguidores que dejar de lado el chat de papis y mamis le había “sumado años de vida”. “Yo con tres chicos y sin chat no sobrevivo. Me ayudan con todo. ¿Sabés cómo te ayudan? ¡A mí me viene bárbaro!”, acotó Pampita, en desacuerdo con la actriz.

“Caro, vos debés tener un chat muy respetuoso porque es como que se mandan de más a veces. En cambio, el hombre es más práctico. ¿Sabés cómo hace el del hombre cuando es así? Me pasó con un viaje de egresados de séptimo grado. Arranca con un ‘llegaron todos bien’ y termina lleno de videos eróticos porno a los quince días”, relató Pablo.

“¡No, el chat de mamis no tiene ese contenido!”, protestó Pampita, horrorizada. “Empiezan a mandar chistes y más chistes y entonces las madres dicen ‘Chicos, o hablamos de los hijos o hacen un chat paralelo’. Y ahí se arma un chat paralelo para jugar al fútbol”, cerró Pablo Muney.