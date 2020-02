La reflexión de Miriam Lanzoni tras la infidelidad de su novio: "Ni en pedo creo en la monogamia, pero sí creo que la lealtad"

Los tres años y medio de amor, con compromiso incluido, entre Miriam Lanzoni (39) y Christian Halbinger (36) entraron en crisis luego de que saliera a la luz la infidelidad del empresario.

Ahora, luego de que la pareja decidiera darle una nueva oportunidad al amor y sobrellevar este momento juntos, la actriz reflexionó sobre el dolor que atravesó al enterarse que su novio la había engañado con otra mujer: "Me parece que cuando te pasa, uno no sabe cómo reaccionar porque además estás expuesto. Yo soy una mina que no soy una cosa para adentro y otra cosa para afuera. Soy así porque sino exploto", comenzó diciendo Miriam en Cortá por Lozano.

"Ni en pedo creo en la monogamia. Sí creo que la lealtad, en la verdad y en esto de decir 'ché, contame, ¿vos con qué venís? ¿Qué querés? ¿Qué sos?'. Y si eso no está, me parece una caga...". G-plus

"A ver, yo tampoco creo en la monogamia… ni en pedo creo en la monogamia. Sí creo que la lealtad, en la verdad y en esto de decir 'ché, contame, ¿vos con qué venís? ¿Qué querés? ¿Qué sos?'. Y si eso no está y yo después tengo que desayunarme otra cosa cuando en nuestro hogar estaba todo dado para que fuese de otra manera y recibís otra cosa fuera de nuestro contrato, a mí me parece una caga...", agregó.

Y cerró, a corazón abierto: "Y claro que duele. Eso sí duele. Así como si tengo un vínculo de amistad con vos y hay cosas que no te digo y voy y las digo en otro lado, duele igual. No tiene que ver con el hecho en sí de si te encamaste o no, eso me parece una huevada muy grande. Además, es imposible comprometerse a algo de acá a la eternidad cuando no sabés qué te puede pasar mañana a vos, para dónde vibrás, qué te pasa. Yo soy muy libre en eso y dejo que me vaya pasando. De hecho, mi cabeza todo el tiempo va a mil y me pasan cosas que por ahí no las llevo a cabo, pero no sé qué me puede pasar pero no me gusta la falta de lealtad en ningún ámbito".