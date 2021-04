El reencuentro de Viviana Canosa con Luis Ventura al aire con un filoso comentario: "Vos defendiste peces gordos y yo huí de ellos"

La triste noticia sobre la muerte de Mauro Viale por complicaciones con el covid despertó el dolor de muchos colegas que volcaron su dolor a través de los medios y redes sociales. Y en uno de estos homenajes, Viviana Canosa y Luis Ventura volvieron a encontrarse donde -además de recordar al querido periodista- tocaron temas de su camino recorrido en Intrusos… ¿con palito incluido para Jorge Rial?

Antes de despedirlo, Canosa agarró las manos de su excompañero del programa de América y lanzó una frase que no pasó desapercibida: "Con Luis hemos tenido miles de quilombos”, expresó. A lo que Luis la interrumpió rápidamente: "No, te equivocás. Yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un ‘sí’ ni un ‘no’. Si yo salí a decir alguna boludez te pido disculpas. Pero, lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos".

Fue entonces que Viviana continuó con su relato: “Sí, con el pescado gordo. Lo que te quiero decir con esto, es que aprendí con los años a dar la cara, a no escaparme. Durante muchos años les tuve miedo a los peces gordos, ya no les tengo miedo. El miedo te hace huir y yo ya no huyo de nadie. No hay que esperar que la gente se muera, ni vos ni yo, para decirnos cuántos nos queremos".

Viviana Canosa: "Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos". G-plus

"Vos seguramente defendiste peces gordos y yo huí de peces gordos", añadió la conductora. A lo que -una vez más- el presentador de Secretos Verdaderos intervino: "No, no. Ahí te equivocaste. Nunca los defendí a los peces gordos, los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo".

Luis Ventura: "No, no. Ahí te equivocaste. Nunca los defendí a los peces gordos, los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo". G-plus

“Es lo que en ese momento sentía. En ese momento sentí que me tenía que escapar, pero el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija sentí que era el Ventura que siempre quise", cerró Viviana Canosa, con una sonrisa en su rostro.