El reencuentro de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui: "Sos hermoso por fuera y por dentro"

La primera temporada de MasterChef Celebrity tuvo, entre muchos condimentos, el “culebrón” que protagonizaron dentro del reality show el jurado Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis. Después de la final ambos no volvieron a verse hasta ahora que coincidieron en el festejo de cumpleaños de Donato de Santis.

La Griega y el chef compartieron fotos en sus redes sociales abrazados, a los mimos y muy alegres, acompañados de otros amigos “celebrities” del jurado italiano como Elizabeth Vernaci, Claudia Villafañe, Humberto Tortonese y Damián Betular. “Sos hermoso por fuera y por dentro”, escribió Vicky, a pura sonrisa agarrada del cuello del prestigioso cocinero.

Después del final de su temporada, la vedette reconoció que no hubo más charlas con Germán. "Cuando yo dije que había llegado hasta ahí porque el amor no se mendigaba, sentí que me tiraba onda, palos. Me hice la difícil y se terminó el programa”, admitió, aunque reconoció que tuvieron “mensajes de por medio como tarda tanto".

¿Tendrán futuro? Mirá las fotos del reencuentro de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui.

Foto: Instagram stories