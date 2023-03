Red Hot Chili Peppers en Argentina: cuándo es el show y cómo sacar las entradas

Red Hot Chili Peppers, que estuvieron en el Lollapalooza de nuestro país en 2018, anunció que dará un nuevo show en Argentina para promocionar su álbum Return of the Dream Canteen. También se presentarán en Brasil y Chile.

Los integrantes de la banda, Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith, ya confirmaron que tocarán el 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena de Chile. Y también confirmaron sus fechas en Brasil.

Este miércoles 22 de marzo se anunciará dónde y cuándo será el concierto en Argentina.

ASÍ ES LA GIRA DE LOS RED HOT CHILI PEPPERS

Iggy Pop, The Strokes y The Mars Volta son parte de las bandas que acompañan a Red Hot Chili Peppers en sus giras por América del Norte y Europa.

En concreto. The Strokes, St. Vincent, The Mars Volta, Thundercat y City and Color abrieron la gira que comenzó en marzo en América del Norte, mientras que Iggy Pop and The Roots se une en las fechas europeas y King Princess tocará en una serie de espectáculos en ambas etapas de la gira de 23 fechas.