El reclamo en vivo de Flor de la Ve a su marido tras su aniversario de boda: "Lo cuento para que sienta culpa"

Que Pablo Goycochea se haya olvidado de saludar a tiempo a Flor de la Ve por su 11 aniversario de casados es algo que la conductora de Intrusos no pudo digerir, y por eso hizo público su gracioso enojo con el padre de los mellizos Paul e Isabella (10)

"¡Se olvidó! ¡No se puede olvidar! ¿Quién se olvida del aniversario?", acusó la conductora a quien es su pareja desde 1998.

"Miren lo que me pasó a mí ayer. ¿Saben por qué lo hago público? Por la indignación que tengo. Estoy indignada y lo quiero compartir con la gente. Es una fecha simbólica, no podés olvidarte", Había arrancado Flor con su histrionismo de siempre, delante de una pantalla que mostraba su posteo con imágenes de la boda del 28 de junio de 2011.

LA "VENGANZA" DE FLOR DE LA VE CONTRA PABLO GOYCOCHEA TRAS OLVIDARSE DEL ANIVERSARIO DE BODA

Luego, contó que como durante la mañana su marido no la saludó, pese a que ella había publicado una columna en Página 12 a cuento del Día del Orgullo LGBT, esperaba que "en algún momento llegue el mensaje", o que al abrir el camarín "estuvieran las flores". Pero no hubo nada.

"Entonces, lo dije al aire. En este contexto, ¿qué hizo? Igual, me di cuenta de que soy muy mala… porque él me mandó un mensaje a las 14 de 'Feliz aniversario', ¡pero ya lo había dicho yo a las 13.30! Ya lo había visto, entonces me mandó el mensaje. Lo cuento hoy para que sienta culpa, porque ya se la hice pasar mal", continuó.

"Salí del canal a comprarle algo, como si ya tuviese algo preparado. Entonces, cuando llegué a mi casa le dije 'vos te olvidaste y yo ya tenía preparado esto'. Lo hice sufrir hasta hoy a la mañana. Le mando un beso, espero que no se enoje", cerró Flor de la Ve.