El reclamo de Romina Propato a Mariano Iúdica en vivo: "Me invitaste muy tarde, pensé que no querías que venga"

El debut de Mariano Iúdica con La Noche del Domingo tuvo muchos condimentos, y Romina Propato le puso pimienta con un picante reclamo a su pareja en vivo.

"Me invitaste tarde, muy tarde. Eso es lo único que no está tan bueno. A las seis de la tarde (N del R: dos horas antes de que comience el show de América). Yo dije 'no debe querer en esta ocasión'", se quejó la madre de Salvador Iúdica, quien también chicaneó a su padre en el estudio.

"Yo pensé que no ibas a venir. Hoy sí quería que vinieras", se excusó Mariano.

Más sobre este tema Escatológica revelación de Mariano Iúdica sobre su esposa: "Es la mujer de mi vida; estaba constipado y me hizo un enema"

Aunque al final del divertido momento, Mariano Iúdica y Romina Propato se besaron de forma romántica.

EL DESAFÍO DE SALVADOR IÚDICA A SU PADRE EN VIVO

Por otra parte, Salvador Iúdica ya antes había provocado a su padre, Mariano Iúdica.

"Un día tenemos que hacer un jenga vos y yo mano a mano. Te quiero ganar porque sé que sos una persona competitiva", disparó el adolescente antes de abrazarlo.