"El recital se va de La Plata", confirmó el productor de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El productor de Rock & Reggae, Eduardo Sempé, adelantó hoy que el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , el grupo acompañante del Indio Solari, previsto para el 12 de noviembre en el Estadio Unico de La Plata, "no se realizará" en la capital bonaerense, luego de que la Comuna no habilitará ese lugar por cuestiones "de seguridad".

"La Plata no quiere que hagamos el recital. Así que, el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas", dijo Sempé, quien cuestionó a la Comuna tras la reprobación para que se realice el show. "Prefirieron no hacerse cargo", agregó en declaraciones a 221 Radio.

El Municipio de La Plata pidió el martes pasado que el show de los Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se lleve adelante en el Autódromo Roberto Mouras y no en el Estadio Único como estaba previsto por cuestiones de seguridad.

De acuerdo a la Comuna, pese a haber recibido durante el fin de semana largo una solicitud de permiso por parte de la productora de la banda para que se presente el 12 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona de esa ciudad, se pidió que el espectáculo se realice en otros lugares "más óptimos" como por ejemplo, el Autódromo Mouras por cuestiones de seguridad.

Si bien el Estadio Único es de órbita Provincial, es obligatorio pedir la autorización a la Municipalidad de La Plata a la hora de hacer un show, ya que el mismo se realiza en el Partido de La Plata y debe contar con las medidas de seguridad correspondientes para su habilitación.

El productor reconoció hoy que desde el municipio les dieron la opción de utilizar el Autódromo como una alternativa pero opinó que "la opción no es práctica", por lo que también se descartó ese espacio para llevar a cabo el show.