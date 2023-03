Recién llegada a Buenos Aires, Camila Homs deslumbró con un look "total white" en un exclusivo desfile

Camila Homs aterrizó en Buenos Aires en medio del rumor que desliza que estaría pensando en mudarse a Madrid, donde vive su ex, Rodrigo de Paul, que está de novio con Tini Stoessel.

La mamá de Francesca y Bautista, sus hijos con el futbolista, asistió al exclusivo evento de la marca Heidi Clair en Casa Cavia y deslumbró gracias a su impactante look "total white".

Cami se puso un corsé con mangas largas y hombreras, que se destaca por las tiras cruzadas que decoran su espalda; en diálogo con un pantalón sueltito del mismo color, unas botas texanas de caña alta, un cinturón dorado con dijes circulares, una cartera a tono y unos anteojos de sol negros bien de diva.

QUÉ DICE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA MALA ONDA ENTRE SU EX Y SU ACTUAL NOVIA

En este contexto, Juan cerró contando qué le dijo Rodrigo sobre la tensión entre Cami y Tini.

"Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Camila ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando", sentenció, dando más información.