Reapareció Emily Lucius tras El Hotel de los Famosos y protagonizó un tenso momento junto a Belu: el video

Emily y Belu Lucius protagonizaron un tenso momento con la cronista de Socios del Espectáculo en un evento infantil y dieron que hablar por cómo reaccionaron con la prensa.

“Encontramos a las hermanas Lucius, fuimos por Emily que no se la vio nunca más después de El Hotel de los Famosos, con el público se mostraba muy atenta”, comenzó contando Adrián Pallares.

Luego, Rodrigo Lussich continuó: “Sí, se sacaba fotos pero fue muy esquiva con la prensa, no quería hacer declaraciones y Belu Lucius un poco más nos escupe, el maltrato que sufrimos no lo merece ningún colega, no hace falta patotear”.

“Justo yo estaba ahí cuando Celina, la cronista, se acerca a hablar muy respetuosamente, ella estaba de blanco y Belu toma la delantera y la hermana se va como acobachada atrás”, contó entonces Paula Varela.

En las imágenes, se puede ver cómo Belu le dice a la cronista que Emily no puede hablar con la prensa: "Cero nota, no puede darle nota a nadie, no puede".

LA INDIGNACIÓN DE ADRIÁN PALLARES CON EMILY Y BELU LUCIUS POR SU TRATO CON LA CRONISTA DE SOCIOS

Adrián Pallares se mostró indignado con el trato que tuvieron Emily y Belu Lucius con la cronista de Socios del Espectáculo en un evento infantil.

“Belu Lucius se mete entre medio de su hermana y nuestra compañera para que nadie se acerque, la verdad que una reacción que nos sorprende”, sentenció el conductor.