La reacción de Zaira Nara cuando le dijeron que hace buena pareja con Benjamín Vicuña: "Él me parece buena persona, pero estoy lejos de estar buscando algo"

A poco de anunciar su separación de Jakob von Plessen, con quien tiene a Malaika y Viggo, Zaira Nara habló de cómo piensa encarar su futuro sentimental y fue contundente cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña.

“Recién lo vimos a Benjamín que está recién separado y solo. Podrían hacer una linda pareja”, fue el comentario sin filtro que lanzó el cronista de LAM deslizando la posibilidad de que la hermana de Wanda Nara y el actor, que cortó su relación con Eli Sulichin, puedan comenzar una nueva historia de amor.

Sin embargo, Zaira no dudó con su respuesta: “No. O sea, me parece una buena persona, lo conozco hace un montón; pero estoy lejos de estar buscando algo”. Y cerró, contundente: “¿Si estoy abierta al amor? Estoy abierta para seguir con todos mis compromisos laborales que, gracias a Dios, es un año de mucho trabajo. Y no, estoy para eso nada más”.

Zaira Nara: "Benjamín me parece una buena persona, lo conozco hace un montón; pero estoy lejos de estar buscando algo".

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON CÓMO VE A BENJAMÍN VICUÑA Y ZAIRA NARA COMO PAREJA

Luego de que Benjamín Vicuña se separa de Eli Sulichin y de que Zaira Nara confirmara el fin de su historia de amor con Jakob von Plessen, Carolina “Pampita” Adohain no ocultó su sorpresa cuando le preguntaron cómo vería como pareja a su exesposo y la hermana de Wanda Nara.

Todo comenzó cuando el cronista de LAM fue al hueso con su pregunta en plena entrevista con Pampita: “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer linda pareja”.

Fue entonces que, tras abrir grande los ojos en señal de asombro, la esposa de Roberto García Moritán se sinceró ante las cámaras del ciclo de América: “Yo no me quiero meter en esas cosas”.

Pampita: "(Benjamín Vicuña y Zaira Nara) es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía (para que estén juntos)".

"Imagínate que no me corresponde.", cerró la mamá de Bautista, Benicio y Beltrán –frutos de su anterior matrimonio con el chileno- además de ser mamá de Ana con García Moritán, entre risas.