La reacción de Yanina Latorre en Twitter tras la escandalosa versión de intento de affaire de Diego Latorre

Una explosiva versión de infidelidad de Diego Latorre a Yanina Latorre explotó el miércoles en Incorrectas. La vedette trans Julieta Biesa, exparticipante de Soñando por Bailar 2, aseguró en el ciclo de Moria Casán que el exfutbolista la habría invitado a ir a un hotel alojamiento y habrían mantenido una charla subida de tono.

Luego de afirmar que Latorre habría frenado su camioneta para hablar con ella, dijo: “Yo me puse a hablar con él desde la ventana y él me dijo que vayamos a este lugar, a un hotel. Me quedé sorprendida y pensé que me estaba cargando. Después me dijo ‘dame tu teléfono y después te llamo’ y luego me hizo unas preguntas que…Él fue directo al grano, Mo. Igual no te quiero decir las cosas que me preguntó. Fueron cosas sexuales. Yo me quedé sorprendida. Pensaba “¿con todo lo que te pasó me estás hablando así?”, haciendo referencia al escándalo que Diego protagonizó en el pasado con Natacha Jaitt.

Al día siguiente, Yanina saludó como siempre a sus seguidores de Twitter con su clásico: “Buen día rufianes”. Como era de esperar, sus seguidores le respondieron haciendo referencia al escándalo que tiene a su marido como protagonista.

Cuando una usuaria le escribió: “Hoy más que SIEMPRE ‘¡¡AGUANTE YANI!!’ Tomalo como lo que ES… un show”, la panelista de Los Ángeles de la Mañana sorprendió con su reacción risueña ya que le respondió “¡jajajaa pero sí!”.

El mismo miércoles, horas ante de que Julieta Biesa hablara en Incorrectas, Yanina le había negado a Ciudad la versión de separación que había publicado la revista Pronto: “Esto viene del chiste de Jimena La Torre de la semana pasada, cuando ella dijo que tenía un pretendiente. Ahí yo le dije que no era el momento, y que si en febrero aparecía el pretendiente, me separaba. Eso fue creciendo. Nada que ver. ¡Están todos locos”, desestimando por completo la información.