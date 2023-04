La reacción de Wanda Nara al ver a los jurados de MasterChef llegar en un carrito de golf: "Ustedes me sorprenden cada día"

A poco de que comience MasterChef, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis sorprendieron a Wanda Nara y todos los participantes al ingresar al estudio de Telefe… ¡con un carrito de golf!

Luego de que la conductora indagara a los concursantes sobre los jurados, los chefs asombraron a todos los presentes al hacer un ingreso más que especial: “Ustedes me sorprenden cada día”, atinó a decir la presentadora, entre risas, mientras se tapaba la cara con las manos.

Estuvimos estableciendo un poco las reglas de hoy, vimos el carrito y dijimos ‘bueno, lo agarramos y vamos para allá”, expresó De Santis. Y Betular cerró, con su característico humor: “Acabamos de ganar un torneo. Venimos con ganas de jugar”.

Más sobre este tema Emilio Falbo es el primer eliminado de MasterChef: "Siento mucha tristeza"

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF SONROJÓ A GERMAN MARTITEGUI

Sin tapujos para contestar las preguntas de Wanda Nara en MasterChef, Silvana Díaz sonrojó a Germán Martitegui frente a todos los presentes al contarle que soñó con él.

“Soñé con Germán”, confesó la participante. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

“¡Ya empezamos!”, atinó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

"SOÑÉ CON GERMÁN. SENTÍA LA VOZ CLARITA DE ÉL QUE ME GRITÓ ‘SILVANA’ Y YO ME INCORPORÉ, ME LEVANTÉ DE LA CAMA Y DIJE 'AY, ME ESTÁ LLAMANDO MARTITEGUI'". G-plus

“Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante.

Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.