La reacción en vivo de Nico Occhiato cuando le dijeron que Flor Vigna se separó de Mati Napp: "No sabía"

A tres meses de blanquear su romance, Flor Vigna (25) y Mati Napp (31) terminaron su relación afectiva, pero continúan codo a codo con su trabajo en el Súper Bailando 2019.

"Teníamos formas diferentes de hacer cosas en pareja", aseguró la actriz en Hay que ver, dejando asomar uno de los motivos centrales que los condujeron a la ruptura.

En nota con Tarde pero temprano por Net Tv, Nico Occhiato (26), quien fue novio de Vigna 5 años, fue consultado en vivo por la ruptura y se mostró muy sorprendido.

"Nico, salió la noticia de que Flor se separó de Mati. ¿Te enteraste?", le preguntó Sol Pérez. Sorprendido, contestó: "No, me lo estás contando vos". G-plus

"Nico, hoy salió la noticia de que Flor se había separado de Mati Napp. ¿Te enteraste? ¿Te llegó?", le preguntó Sol Pérez. Con cara de asombro, el joven conductor contestó: "No, me lo estás contando vos. No había leído nada... Con Flor hablamos cuando sale un titulo en un portal o en una revista pegándole al otro, que sabemos que ninguno de los dos le pega, pero los portales y las revistas tienen que poner algo picante para que venda, entonces nos decimos 'sabés que yo no dije esto'. 'Sí, obvio, tranqui'. Y ella lo mismo. Tenemos esa relación para mantener la cordialidad y lo sana que fue nuestra pareja".

"En este momento estoy muy enfocado en mi trabajo y no tengo espacio para el amor...¿Si descarto volver? Por ahora sí". G-plus

No conforme con la respuesta, la blonda fue por más: "¿Te gustaría volver a intentar?". Tajante, Occhiato respondió: "En este momento estoy muy enfocado en mi trabajo y no tengo espacio para el amor... Con Flor nos llevamos muy bien y somos buenos ex. ¿Si descarto volver? Por ahora sí. Es muy reciente, hace 5 ó 6 meses que nos separamos”.