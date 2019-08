Vicky Xipolitakis habría encontrado fotos de hombres desnudos en el celular de Javier Naselli. Así lo reveló la hermana de la vedette, Stefy Xipolitakis: “Yo no sé su sexualidad, y tampoco me interesa. Ahora, si es gay espero que salga rápido del clóset porque le va a hacer bien a él. Y si no lo es, espero que trate mejor a su próxima pareja", disparó la panelista de Incorrectas. Y Ciudad se contactó con Vicky para profundizar la información.

“Stefy contó ayer que encontraste fotos de hombres desnudos en el celular de Javier. ¿Cuando lo descubriste lo confrontaste a él? ¿Te dijo algo?”, fue la consulta obligada a la vedette, madre de Salvador Uriel (7 meses). “Disculpame, nada para acotar sobre esto. Beso grande”, se excusó Vicky, sin querer entrar en polémicas, tras las declaraciones de su hermana en televisión.

Ciudad le consultó si había confrontado a Naselli, tras encontrar las fotos y Vicky respondió: "Disculpame, nada para acotar sobre esto. Beso grande". G-plus

El lunes, Vicky habló con Ciudad y contó detalles del final de su matrimonio. "Me usó para tener un hijo; teníamos problemas de intimidad", reconoció la vedette a este sitio. La noche previa, se sentó en el living de Susana Giménez para hablar de su separación y de la denuncia por violencia de género contra el financista. Sobre el final de la entrevista, la vedette deslizó una llamativa frase al pasar.

“¿Se llevó también la ropa?”, le preguntó la diva, luego de que Vicky contara que se había llevado sus ahorros. Y la respuesta de Xipolitakis desconcertó a la conductora. “No, si no le entra”, contestó la vedette. Sin poder disimular, Susana cerró: “No… pensé que se había llevado la ropa”.

