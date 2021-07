La reacción de Tinelli cuando Guillermina Valdés aseguró que los amores platónicos salvaron su vida: "Mirá lo que se va enterando uno"

Luego de las constantes muestras de cariño que Jorgito Moliniers le da a Marcelo Tinelli, Luciana Salazar “le puso los puntos” a su bailarín al ver la presencia de Guillermina Valdés en el estudio y se dio una inesperada conversación al aire entre el conductor y la jurada de La Academia.

“Ojito, que se comporte porque está Guille ahí”, fue la observación de la participante, al ver a su partenaire muy cerca de Tinelli. Fue entonces que el presentador tomó la palabra: “No me toque más. No, lo que pasa es que el señor sigue diciendo que sigue enamorado de mí hace mucho tiempo”.

Tras escucharlo, Guillermina lanzó una particular frase: “Sí, igual yo soy una gran defensora de los amores platónicos. Son válidos para todos. Me parece perfecto que siga teniéndolo. Si es de parte tuya (dirigiéndose a Jorgito), a modo de fantasía con él, creo que así se llama, ¿o no? ¡Y a mí me han salvado tantas veces los amores platónicos en mi vida! He sido tan feliz, que ¿cómo no voy a dejar que otros lo tengan?”.

Más sobre este tema Guillermina Valdés sorprendió a Marcelo Tinelli con una queja en vivo: "¿Te acordás de todas las veces que me cancelaste cuando empezamos a salir?"

“No con vos, mi amor. Pero he sido muy feliz. Esto no lo hemos hablado”, continuó la empresaria. Y sus palabras sorprendieron a Marcelo: “Mirá que bueno. ‘La salvación de los amores platónicos’. No lo tenía eso, no sabía. Mirá lo que se va enterando uno...”.

¡Qué momento!