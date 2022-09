La reacción de Tamara Báez luego de que se filtrara que cobraría 5000 dólares por dar una nota: "Tranqui que por más plata tampoco lo hago"

Después de que se conozca su separación de L-Gante (con quien tiene a su pequeña, Jamaica) y mientras crecen los rumores de romance de su ex con Wanda Nara, Tamara Báez se convirtió en noticia luego de que Ángel de Brito diera a conocer un chat que dejaría al descubierto la gran suma de dinero que pediría la joven por dar una nota.

"5.000 dólares Qatar pide la ex de L-Gante por la nota", contó el conductor de LAM en Twitter junto a una captura donde se ve una conversación entre el que sería el representante de Báez y la producción del ciclo de América.

"Tiene que ser bueno el pago, si no, no hay manera de negociar. Ella es cero mediática. Tiene que ser mega tentador, de lo contrario, es un no rotundo. Por menos de 5.000 dólares no va a dar notas", puede leerse en el chat, de parte de quien representa a Tami.

"Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa".

Alertada por esto, Tamara le puso humor y respondió en sus redes: "Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa", lanzó, sentando su firme postura sobre su decisión de no hablar de su vida privada ni su vínculo actual con el cantante y padre de su niña.

TAMARA BÁEZ CONTÓ CUÁNDO TOMÓ LA DECISIÓN DE SEPARARSE DE L-GANTE

Tamara Báez habló a fondo sobre su separación de L-Gante, en medio de los fuertes rumores de romance que lo vinculan con Wanda Nara. En un sincero ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, a Tamara le preguntaron si ella decidió separarse o si él tomó la iniciativa de dar un paso al costado.

Entonces, la mamá de Jamaica, su hija con el artista, contó cuál fue el detonante. Con firmeza, afirmó que un clip viral la llevó a tomar la firme decisión de separarse.

Charlando con sus seguidores de Instagram, Tamara Báez explicó sobre L-Gante: "Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo, aguantando muchas cosas, muchas noches solas (ella y su hija), para estar los tres juntos... Para que ahora pase todo esto".

"CON EL PRIMER VIDEO QUE SE HIZO VIRAL, DECIDÍ SEPARARME".

"Con el primer video que se hizo viral, decidí separarme", contó Tamara a través de sus stories de Instagram, en referencia del clip de L-Gante saliendo de un hotel con una de sus bailarinas.