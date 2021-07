La reacción de Sol Pérez ante las fuertes declaraciones de Carmen Barbieri: "Le mandé un mensaje y no tuve respuesta”

Sol Pérez hizo su descargo luego de que Carmen Barbieri realizara picantes declaraciones sobre su actitud cuando se contagió de covid: "Yo me estaba muriendo y ella se enojó", aseguró la capocómica sobre las versiones que vincularon a la panelista a su contagio.

En Nosotros a la Mañana, Sol explicó que trató de aclarar el malentendido con la capocómica por privado y que ella no le respondió los mensajes.

“Yo creo que a ella no llegó claramente bien la información, alguien le fue con una mentira o un cuento. Pero públicamente siempre aclaré que a Carmen la adoro, le mandé menajes durante toda la internación porque realmente me interesaba saber cómo estaba ella”, expresó la panelista de la emisión de eltrece.

Luego, la modelo dejó en claro cuál es su relación con la artista: “No por quedar bien o mal porque nadie sabía los mensajes que le mandaba ni yo los hacía públicos. Le mandaba mensajes a ella, a Fede, porque laburé con toda esa familia muchos años y la verdad es que la quiero mucho. Ella me enseñó todo y yo voy a estar agradecida de por vida y la adoro”.

Finalmente, Sol leyó en televisión el texto que le mandó a Carmen para aclarar la polémica. “Me dolió, le mandé un mensaje y no tuve respuesta. Le dije ‘Carmen, lamento que pienses que yo me enojé con vos en algún momento, me hubiera gustado que me lo preguntes a mi porque jamás pasó y me duele verlo en la Tv. Te adoro y si te mandé mensajes durante tu internación fue porque de verdad me interesaba cómo estabas’. Supongo que va a contestar”, sentenció.