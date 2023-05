La reacción de Santi Maratea cuando le preguntaron en vivo si salió con Guillermina Valdés: "Ella es una grosa y una gran maestra"

Luego de que se rumoreara sobre si su relación con Guillermina Valdés forma parte de una linda amistad o si avanzó a una historia de amor, Santi Maratea dio que hablar con su reacción al ser indagado por este vínculo en vivo.

“¿Saliste con Guillermina?”, fue la consulta que Ángel de Brito hizo sin vueltas en LAM. A lo que su invitado se mostró muy incómodo y nervioso por esta pregunta: “Sos buenísimo, Ángel, no estaba preparado. Te voy a decir que no la veo hace un montón. Le voy a hablar”.

Allí, después de que Nazarena Vélez advirtiera que el influencer se puso colorado, el joven agregó: “Es muy grosa Guille. Es una gran maestra. Me enseñó algo que a ella le enseñaron, esto hablando de los medios, que es lo positivo de no responder. Como verás, no aprendí tanto”.

“¿Qué le habrá enseñado?”, intervino el conductor del ciclo de América. Y Maratea cerró, sembrando más dudas que certezas con sus palabras: “Y, bueno… No, después me enseño cosas más personales”.

¡Qué momento!

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON SANTI MARATEA TRAS LA CENA JUNTOS EN SAN VALENTÍN

El 14 de febrero, Guillermina Valdés fue captada in fraganti en una hamburguesería con Santi Maratea, situación que generó todo un evento en sí mismo ya que hasta ese momento no se le conocía romance alguno a la ex de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, y pese a que había una foto previa de otra cena que compartieron ambos, la exmodelo negó que haya una relación más allá de la amistad con Maratea, y la cosa quedó totalmente sepultada cuando se la fotografió subiendo al automóvil del arquero Javier García.

Los Socios del espectáculo encontraron a Guillermina en la vía pública, y aprovechando que tenía un largo trecho hasta donde dejó estacionado el automóvil le preguntaron si sigue soltera, pese a todos los romances que le adjudicaron.

"Se me vinculó con mucha gente, y con mucha más que… Sigo sola. Y no lo digo mal: sigo sola y estoy contenta". G-plus

“Se me vinculó con mucha gente, y con mucha más que… Sigo sola. Y no lo digo mal: sigo sola y estoy contenta”, dijo Valdés, mientras el cronista le preguntaba qué pasó con Maratea. “Somos conocidos. ¿Cuánta gente se conoce en el ambiente? Bueno, salís a comer con alguien conocido y ya está”, dijo ella.

"Pero… ¡Ahí la pifiamos! Porque no teníamos nada que ver con San Valentín, ambos juntos. Y aparecimos ahí. Estuvimos mal, no nos dimos cuenta. No nos importa. Somos conocidos". G-plus

Y cerró: “Pero el día de San Valentín…”, retrucó el cronista. “Pero… ¡Ahí la pifiamos! Porque no teníamos nada que ver con San Valentín, ambos juntos. Y aparecimos ahí. Estuvimos mal, no nos dimos cuenta. No nos importa. Somos conocidos”.