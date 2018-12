El año y medio de amor de Jorge Rial (57) y Romina Pereiro (39) tendrá un corolario romántico en 2019, tras el especial pedido de casamiento del conductor de Intrusos a su novia.

"Me comprometí el 24 a la noche. Le pedí la mano a Romina, pero antes a su mamá, a sus hijas y obvio a Rocío. Nos comprometimos cerca de la medianoche", contó en Intrusos, dejando entrever lo ocurrido.

"La reacción fue de sorpresa, de emoción. No me alcanzaban los ojos para ver a Jorge, a las nenas, a Rocío, a mi mamá, a mi hermana... Todos con los ojos llorosos. Fue muy lindo". G-plus

Con la alianza en su mano, la nutricionista fue abordada por el notero de Pamela a la Tarde y dio datos del emotivo acto: "Llegó la propuesta, así que bien. Estoy contenta", comenzó diciendo Pereiro. Luego reveló detalles puntales del especial y romántico pedido que le hizo Rial: "Fue toda una sorpresa porque yo no sabía. Sí había movimientos, sabía que planeaban algo, pero no sabía que iba a ser en Navidad, después de comer. Se juntaron mis hijas, Rocío (Rial), él y me dijeron 'bueno, queremos hablar adelante de toda la familia'. Y ahí vino la propuesta, entre todos. Así que fue muy lindo".

"¿Cuál fue tu reacción?", quiso saber el notero. Y Romina contestó, con una sonrisa imborrable: "Fue de sorpresa, de emoción. No me alcanzaban los ojos para ver a Jorge, a las nenas, a Rocío, a mi mamá, a mi hermana... Todos con los ojos llorosos. Fue muy lindo".

En la misma línea, el cronista le preguntó por qué cree que Jorge se animó a pedir casamiento, algo que no hizo con anteriores parejas. Y Pereiro contestó, dando detalles íntimos: "Primero porque hay mucho amor. Esa es la base y a partir de ahí uno va construyendo el amor, la confianza, el compromiso con el otro. Él me acompaña todo el tiempo, confía en mí, me contiene. Me dio la posibilidad de volver a creer en una familia. Cuando uno se separa, con chicos, quedás medio descreída. Pero él me hizo creer en el amor, en la pareja, en la convivencia y en la cuestión familiar. Porque no pasa por firmar un papel, si no por una unión de la familia y festejar con los seres queridos".