La reacción de Rocío Marengo tras las picantes declaraciones de la ex de Eduardo Fort: "Elijo no contestarle porque tiene tres hijos que quiero mucho"

Sin pasar por alto las fuertes declaraciones en su contra que brindó Karina Antoniali –la exesposa de Eduardo Fort, con quien tiene a sus hijos Macarena y los mellizos Angie y Pietro- Rocío marengo recogió el guante y respondió sin filtro.

“Elijo no contestarle (a Karina) porque tiene tres hijos que quiero mucho”, fue la contundente frase que lanzó Marengo en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, ante las repercusiones que depsertó que Antoniale asegurara que se le pasó "el cuarto de hora".

Luego, se refirió a las noticias que dieron por confirmada su ruptura con el empresario: “Lo que estuvo mal fueron los periodistas que se adelantaron a contar un final. Seguimos aprendiendo de esta nueva etapa que estamos. Sirvió mucho tocar fondo porque salimos a flote, nos fuimos para arriba”.

“Estuve cinco años sin hablar de mi relación, era algo paralelo a mi laburo, cuando rascas un poquito ves que hay una mina que sufrió. Yo no tengo vergüenza de mostrar quién soy. Me gusta que la gente lo vea”, agregó, a flor de piel.

Y sobre su participación en el certamen cerró: “Hoy estoy llegando diferente a la gente. Quizás tenga que ver con mi edad, la verdad que lo vivo con mucha felicidad, yo lo vivo como una fiesta. Esto lo vivo como una despedida. Si me toca irme, quizás este año sea a lo que apuesto en Argentina por última vez porque hay cosas que están en proyecto. Hay algo adentro mío que me dice ‘es hasta acá’. Es tan hermoso lo que estoy viviendo que uno no se puede retirar en baja”.