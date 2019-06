La reacción de Paulo Londra cuando Ed Sheeran confirmó que harán un tema juntos: "Los sueños se cumplen"

El ídolo argentino de trap celebró en Instagram que el artista británico oficializara que cantarán Nothing on you .

Con perfil bajo, lejos de los escándalos, Paulo Londra (21) logró llegar a las primeras ligas de la música mundial. El martes por la tarde Ed Sheeran (28) anunció que el 12 de julio será el lanzamiento de su nuevo album, No. 6 Collaborations Project, en el cual participarán artistas de la talla de Eminem, Bruno Mars, Justin Bieber, Camila Cabello y 50 cent.

En ese mismo comunicado, el británico detalló que hará el tema Nothing on you con el ídolo argentino del trap y el rapero Dave. Orgullos de sus creaciones, el intérprete del éxito global Shape of you aseguró: "Soy un gran fan de todos los artistas con los que trabajé en este álbum. Son artistas que me inspiran y todos traen algo especial a cada canción".

A pocos segundos del posteo de Ed Sheeran, el cordobés reaccionó con una publicación en Instagram: “Gueno, había una sorpresita que ya está loco, ja, ja. Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen y muchas gracias a @teddysphotos por darme la oportunidad de dejarme hacer lo que hago en su álbum. Emocionau, ja, ja”.

Con la misma divertida tonada provinciana que lo caracteriza, Paulo Londra luego compartió un video en Stories, en el que impostó su sonrisa de oreja a oreja: “Contento por to'. Contentiau”.

¡Felicitaciones!