La reacción de Pampita cuando le preguntaron si es verdad que contuvo a Vicuña en medio del escándalo con la China Suárez: "No tengo nada que decir"

Luego de mantenerse en el más absoluto silencio respecto al escándalo que generó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, con Eugenia “la China” Suárez como tercera en discordia, Pampita no pudo evitar las preguntas sobre este tema.

Tras la consulta sobre por qué dejó de grabar Pampita Online, el ciclo que conduce por Net TV, Carolina Ardohain se sinceró en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Es una decisión de mi producción”, expresó.

Además, indagada sobre la versión que lanzó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana al asegurar que la modelo fue una gran contención para su exmarido, Benjamín Vicuña (y expareja de Eugenia), la top prefirió el silencio: “No tengo nada que decir. Cómo les repito cada vez que me preguntan cosas, yo hablo de mis temas nada más. Ya me conocen y saben que no me meto en temas que no me corresponden”.

“Soy muy tajante con respecto a esto y así me he mantenido siempre. Hace años que me vienen a preguntar por temas que no son míos y mis respuestas han sido siempre las mismas. No vas a tener ninguna respuesta mía, ni nada que quieras sobre este tema. Te vuelvo a repetir que no voy a comentar nada”, cerró, firme.