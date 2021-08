La reacción de Pampita cuando le preguntaron por la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña: "No tengo nada que decir"

El posteo de Bemjamín Vicuña en el que anunció su separación de la China Suárez, a cinco años de comenzada la relación y tras convertirse en padres de Magnolia y Amancio, fue una verdadera sorpresa. Aunque no del todo para Pampita como madre de los cuatro hijos mayores de Vicuña, por más que haya elegido mantenerse al margen del conflicto de pareja de su ex con la actriz: "No tengo nada que decir".

A horas de que estallara la bomba informativa, Los Ángeles de la Mañana fue a buscar el testimonio de la conductora de Pampita online a la puerta de los estudios de NET TV. "Ya saben que no hablo de eso. No tengo nada que decir", enfatizó.

Cuando el periodista le preguntó a la jurado de La Academia si se enteró de la ruptura de Benjamín "por él o por amigos", Pampita afirmó hermética: "No tengo nada que comentarles". Implacable, el cronista indagó: ¿A tus hijos los ves bien? ¿Vas a estar cerca de ellos en una situación que los podría afectar emocionalmente?".

Al final, Pampita sentenció categórica: "Hasta luego, no tengo nada que opinar".