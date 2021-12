La reacción de Pallares tras el descargo de Natalie Pérez sobre Chano: "Se la ve muy desbordada y enojada"

El último fin de semana, Natalie Pérez sorprendió a sus seguidores al publicar un descargo en sus redes en el que negó de manera contundente ser la novia de Chano y, este lunes, Adrián Pallares habló sobre la dureza del mensaje.

“No puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, había dicho Pérez en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, señaló de manera enfática sobre la prenda en la que se podía leer “No soy segunda opción” en inglés.

LA REACCIÓN DE ADRIÁN PALLARES POR EL MENSAJE DE NATALIE PÉREZ SOBRE CHANO

“Vamos a hablar de un fin de semana negro a nivel sentimental para María Becerra y Rusher King y vamos a hablar también de Natalie Pérez que está con una cuestión en la que niega lo de Chano pero deja muchas dudas y está muy enojada”, señaló Rodrigo Lussich.

“Lo sacada (que estaba), porque la verdad que en el video que se ve de Natalie Pérez está como muy desbordada por el asunto. No sé por qué tan enojada”, opinó Adrián Pallares, sobre el énfasis que puso la actriz en negar su romance con el músico.

Tras los rumores de un romance con Nico Occhiato, comenzaron a circular fotos de Chano y Natalie Pérez, y eso, sumado a los comentarios amorosos del músico en una entrevista radial, aumentaron las versiones de una relación.

Pero en los últimos días, a Chano Charpentier se lo relacionó también con la modelo Sofía Santos, y eso habría sido el detonante del presunto enojo de Natalie Pérez, que se mostró con la mencionada remera de “no soy segunda opción” moviendo su cabello para que se lea bien el mensaje.