La reacción de Pablo Goycochea al ver el apasionado beso de Flor de la Ve y Gerardo Romano

Este martes en Intrusos Gerardo Romano fue a los estudios de América a defender su posición ante una actriz que lo acusa de abusar de ella durante la filmación de una novela, y aprovechó la oportunidad para mostrar cómo fue el hecho con Flor de la Ve, algo que Pablo Goycochea no pasó pór alto.

"La tomé así (con las manos de la cabeza) contra la pared", dijo Romano, utilizando a la conductora como si fuera su partenaire. "Cuidado 'Gerard' que sos mi fantasía desde que era chiquita. ¡Hacé tranquilo!", le contestó De la Ve.

De esta manera, Gerardo Romano besó a la conductora en vivo mordisqueando su labio, tal como se vio en la grabación de la escena de la novela Se dice amor que grabó en 2005 con Paula Di Chello.

Más sobre este tema Gerardo Romano besó en vivo a Flor de la Ve en Intrusos y ella reaccionó: "Sos mi fantasía"

LA REACCIÓN DEL MARIDO DE FLOR DE LA VE ANTE EL BESO CON GERARDO ROMANO

“¿Qué? ¿Por tu marido te vas a poner así?”, le llegó a decir Romano a Flor de la Ve, ante el gesto arisco de la conductora. La nota transcurrió durante otros veinte minutos hasta que el ciclo entró en un corte comercial.

Al regreso, Flor de la Ve se mostró muy sonriente frente a cámara. “Escuchame…. Me escribió Pablo, pero no quiero ver lo que me pone”, reconoció Flor.

“Es que entre lo que dijiste ayer de Vicuña, que querías estar con él en el videoclip, y ahora esto…”, le advirtió Maite Peñoñori. “Es que lo de Vicuña es trabajo”, se defendió la conductora a pura risa.