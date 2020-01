La reacción de Nico Occhiato al enterarse que hay imágenes de su encuentro con Flor Vigna: "Estaba solo"

Luego de meses de rumores de reconciliación, llegaron las imágenes esperadas por todos sus fans. Nico Occhiato y Flor Vigna fueron grabados juntos e infraganti. “El video es de las 3 de la madrugada del martes en una estación de servicio en Panamericana camino a la casa de él, que queda en Pilar. Pararon para comprar algo de comer, ella se bajó del auto, pero él la llamó y le dijo ‘no vayas vos que te van a reconocer’ así que Flor se volvió a subir”, contó Ángel de Brito, en LAM.

Y la cronista del ciclo Maite Peñoñori fue a buscar la palabra del conductor. “¿Si hay posibilidad de reconciliación? Estamos bien así, hace poco lo dijimos. Nos llevamos muy bien, pero estamos muy bien los dos por separados, por ahora. No nos estamos viendo. Estamos cada uno con sus trabajos. Ella la está rompiendo con el teatro, yo estoy con mi cabeza puesta en el programa”, comenzó Nico, desentendiéndose de la situación.

Así siguió el picante y divertido ida y vuelta:

-¿Desde el Bailando no se vieron?

-Ehh… no, sí nos vimos, ¡ya me querés hacer entrar! El Bailando terminó hace un mes y medio. Nos hemos cruzado, pero todo bien.

-¿Se han cruzado con amigos? ¿En qué circunstancias?

-Sí, con amigos en el medio.

-¡Mentira! Jajaja.

-No, sí.

-¿Me estás mintiendo?

-No, para nada.

-Y si te pregunto: ¿ayer a la madrugada estabas en Pilar en una estación de servicio?

-Sí.

-¿Con quién estabas?

-Estaba solo porque estoy viviendo allá.

-¿No estabas con Flor?

-No, no, no.

-¿Vos me jurás que no vamos a tener una imagen de ustedes juntos?

-No hay, no hay.

-¿No volvieron? ¿No hay como una reconciliación?

-No, no volvimos.

-¿Se están viendo? ¿La están pasando bien?

-¡Me lo acabás de preguntar hace dos segundos! Jajaja

-Pero mirá que te digo que tenemos una imagen tuya en Pilar, es el mismo auto, se te ve a vos hablando con una mujer. ¿Decís que no es Flor?

-No, no hay manera, estaba solo.

-Esto va a quedar guardado.

-(carcajada).