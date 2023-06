La reacción de More Rial cuando le preguntaron si iría a visitar a L-Gante a la cárcel: "Son experiencias que hay que vivir en esta vida"

A poco de que en A la tarde dieran a conocer que L-Gante fue detenido, acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, More Rial (que estaba presente en el estudio de América) fue contundente al revelar si iría a visitar al cantante a la cárcel.

“Ojalá que a L-Gante lo saquen mañana porque hoy no le van a dar la libertad. No le va a quedar otra pobrecito, mi vida”, expresó la hija de Jorge Rial, dejando en claro sus deseos de que el artista vuelva a estar libre.

“Le diría que lo pase lo mejor que pueda”, agregó, después de haberle mandado un beso a Elián Valenzuela, con quien dejó en claro que le tiene un gran cariño.

Por último, indagada por Diego Esteves sobre si visitaría a L-Gante en la cárcel, la joven cerró, con humor: “Sí, puede ser, me divierte. Son experiencias que uno tiene que vivir en esta vida. Iría como visitante, no me quedaría a vivir ahí, olvídate. Voy un ratito y me voy”.

EL VIDEO QUE COMPLICA A L-GANTE

Luego de conocerse que L-Gante fue detenido luego de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, en TN Central mostraron el video que complica al cantante.

“Este es un video que toma una cámara de seguridad privada y es la secuencia del auto que mencionaba antes, donde está el BMW blanco. Es la secuencia cuando L-Gante llega a la casa del denunciante”, comenzaron detallando en el noticiero.

“Se ven unas cabezas, ahí lo está amenazando y lo obliga a subirse arriba de ese vehículo donde se lo lleva privado de su libertad por lo menos por 23 minutos a una chica más y donde terminan liberados en la ruta 7, en una estación de servicio que está en el boulevard de General Rodríguez”, agregó el periodista.

Y continuó: “Esta es una de las pruebas, pero está toda la secuencia de cómo se lo llevan con el auto y van pasando por el peaje, que lo registran a bordo de este vehículo con otras personas más, con los cautivos que llevan ahí adentro”.

“Estamos hablando de la mediación de un arma de fuego. Estamos hablando de un delito que comenzó el 27 de mayo, 9 días atrás, y que se terminó de consumar cuando liberaron a las dos personas que se llevaron secuestradas. Las víctimas cuentan que iban a perder la vida y estaban asustados por esta maniobra que hace el cantante”, cerró, mientras la causa continúa su curso.