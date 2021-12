La reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si va a dar el "sí" con Cubero, con quien espera a su primer hijo: "No me voy a casar"

En medio de la felicidad que vive junto a Fabián Cubero, con quien espera a su primer hijo, Luca, Mica Viciconte sorprendió al sentar su contundente postura cuando le preguntaron en MasterChef Celebrity 3 si se casaría con su pareja.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Damián Betular a Viciconte en medio del programa de Telefe: “¿Vos estás casada por civil?”, quiso saber el jurado. A lo que Mica no dudó con su respuesta: “No, no me voy a casar”, sentenció.

Días atrás, la futura mamá de Luca compartió dulces fotos con Indiana, Allegra y Sienna -las hijas de Cubero y Nicole Neumann- tocándole la pancita en Brasil donde pasaron la Navidad: “Sus hermanitas sintiendo a @lucacubero. Hermosa familia”, escribió Mica en su cuenta personal de Instagram junto a varias postales de las pequeñas de Cubero tocándole su incipiente pancita de cinco meses.

LA CONFESIÓN DE MICA VICICONTE SOBRE CÓMO VIVE LOS CAMBIOS DE SU EMBARAZO

Sin ocultar todos los momentos difíciles que le tocó sobrevellar desde que quedó embarazada, Mica se confesó en una profunda nota con la revista Caras: “Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, comenzó diciendo.

“Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, agregó, sin ocultar su emoción por este sueño.

E indagada por sus emociones, cerró: “Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”.