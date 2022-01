La reacción de Melina Eugster tras recibir la carta documento de Nicole Neumann y Manu Urcera: “Que me disculpe”

En diálogo con Intrusos, Melina Eugster pidió disculpas a Nicole Neumann y Manu Urcera tras recibir una carta documento en nombre de la pareja por la repercusión.

“Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer”, expresó la modelo.

Luego, Melina continuó su descargo: “A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”.

“Fue en octubre del 2021 y yo confío, no tengo por qué dudar, yo confié en que esa persona era la persona que me decía. Ya no sé si nombrarlos o no porque no quiero tener conflictos con ellos”, sentenció la joven al respecto.

MELINA EUGSTER, SINCERA SOBRE EL CHAT CON MANU URCERA

Melina Eugster se sinceró sobre el chat con Manu Urcera y comenzó a dudar de la persona que está detrás de esa conversación.

“Ellos son figuras públicas y se sabe a dónde van, qué es lo que hacen, tranquilamente la persona que me escribió podría haber averiguado un poco y haber sacado información”, dijo.

Entonces, Melina sentenció en la emisión de América: “Al ser víctima, con ese número de teléfono puedo llamar y ver quién se esconde atrás”.