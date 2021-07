La reacción de Matías Alé luego de que su ex, Valeria Degenaro, asegurara que es una novia tóxica: "Conmigo siempre fuiste un amor y me cuidaste"

Este jueves Valeria Degenaro llegó a El club de las divorciadas a plantear que se considera a sí misma una “novia tóxica” debido a las malas experiencias que transitó en sus relaciones. En el medio de su testimonio, Matías Alé la interrumpió para aclararle que, para él, ella estaba lejos de ser alguien nociva y le agradeció por haberlo “acompañado y cuidado” durante el tiempo en que fueron pareja.

“Lo tengo asumido. Leí varios libros y estuve yendo al psicólogo. Tengo una historia de vida detrás con padres separados desde mi infancia. Quizá por eso me crie un poco insegura y, ya siendo más grande, mi primera pareja era un golpeador y yo repetí un modelo que no debía”, dijo la modelo en su presentación. “No encuentro una explicación y por eso después de que esta persona me bajó la autoestima a cero y me vi reflejada en algunas de las chicas del panel”, agregó Valera, que dejó en claro que no se trataba de Nino Dolce, con quien protagonizó una terrible discusión durante un corte de Los Profesionales de siempre en 2008.

“Vale, dicen que los caballeros no tienen memoria, pero dejame decirte que conmigo no fuiste nada tóxica. Conmigo siempre fuiste un amor, cero tóxica”, le dijo Matías Alé, que estaba de invitado en el panel y fue su pareja. “Me acompañaste, me cuidaste, me trataste bien. Nunca saliste a decir nada públicamente, te preocupabas por mi familia. Sos una persona que se merece tener a alguien bien al lado tuyo”, le deseó el humorista a Valeria Degenaro antes de sorprenderse por haber durado un año y medio al lado suyo.