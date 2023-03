La reacción de Mario Pergolini luego de que Alfa de Gran Hermano 2022 asegurara que trabajaron juntos

Alfa de Gran Hermano sorprendió al revelar en una entrevista que su primer trabajo fue con Mario Pergolini. Al escuchar sus llamativas declaraciones, el conductor le respondió con firmeza en su programa radial.

“Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los famosos avisos del rubro de empleo del famoso diario que se decía ‘salís con el diario abajo del brazo’”, aseguró Alfa en Teleshow, haciendo memoria.

Acto seguido, Mario se refirió en su programa, Maldición, va a ser un día hermoso, emitido por Vorterix, a las declaraciones del exhermanito. "Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”, comentó.

Y, cuando le preguntaron directamente si habían trabajado juntos, su respuesta fue contundente. "Entiendo que sí", dijo, sin vueltas.

¿MARIO PERGOLINI SE ACUERDA DE ALFA?

Acto seguido, Mario, súper ácido, dejó bien en claro que no se acuerda ni sabe quién es Alfa.

"No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”.

“Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante... no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”, sentenció Mario.