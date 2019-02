Las teorías conspirativas están a la orden del día en las redes sociales, y una de las últimas y más picantes es la que se dio entre algunos fans de Lali Espósito respecto a que el tema Lindo pero bruto -que la artista canta junto a Thalía- está dedicado a Mariano Martínez. La versión tomó fuerza luego de que, con sinceridad y picardía, Lali reconociera en una conferencia de prensa junto a la mexicana que ella salió con alguien “lindo, pero bruto”.

“Si el tema está bueno, qué se yo... Buenísimo”, relativizó Mariano la carga ofensiva de la canción. G-plus

Entonces, en Los Ángeles de la Mañana fueron a buscar al protagonista de Mentiras inteligentes para consultarlo al respecto. Antes de que el periodista terminara su pregunta, Mariano comenzó a reírse: “¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir… ¿gracias que se acuerdan de mí? ¿El tema está dedicado a mí, por los fans?”.

Tras aclarar que los fans de su exnovia afirman que se inspiraron en él, Martínez continuó: “Si el tema está bueno, qué se yo. Buenísimo”. Más en serio, Mariano relativizó la carga ofensiva de la canción: “Bueno, es un tema. Hay miles de temas para de las mujeres que son para bailar, y calculo que son buena onda. Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada”.

Al final, Mariano Martínez rechazó que Lali Espósito salga a aclarar que Lindo pero bruto no era para él: “No, si no me lo dedicó. Es una cosa de la gente. Es un chiste. Ya me llegará (el tema), me etiquetarán y me enteraré. Escucharé el tema dedicado a mí por los fans”.

¡Escuchá el tema!