La reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron si piensa irse de La Academia: "Estoy muy cansada y pasando por un momento personal triste"

En medio de los rumores por la posibilidad de dar un paso al costado de su participación de La Academia y tras las especulaciones sobre su relación con su partenaire, Jorgito Moliniers, Luciana Salazar rompió el silencio y dijo lo suyo.

Indagada sobre si piensa irse del certamen, Luciana se tomó unos segundos y respondió en una nota que dio para La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Eh… La verdad es que estoy pasando un momento triste a nivel personal y eso a veces me desanima un poco, más el cansancio, que vengo sin descansar ni un día, todo lo que me pasó con mi golpe y no haber pedido un reemplazo que eso lo hice como algo bueno pero me terminó perjudicando a nivel corporal porque estoy muy cansada”, comenzó diciendo Luciana.

“El certamen va a un ritmo acelerado y es difícil para lo que no somos bailarines y yo que tengo a mi hija, Matilda. Yo jamás en la vida me quejaría de algo, si tengo una diferencia siempre lo manejo en el ámbito de lo privado”, agregó.

Y cerró: “El cansancio y lo emocional es el todo. También descuidé muchos temas personales con mi hija porque no tengo fines de semana y me agarra culpa. Ensayo de lunes a lunes por eso estoy como estoy y no tengo ni un solo día para dedicarme a mí o a mi hija. Hay situaciones que te superan”.

¿Peligra la participación de Luciana Salazar en La Academia?