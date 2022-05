La reacción de Locho Loccisano tras quedarse en El Hotel de los Famosos después de cruzarse con sus compañeros: "Todo va a andar bien si hay respeto"

Después de la tensa gala de eliminación que se vivió el lunes pasado en la que Locho Loccisano rompió en llanto tras vencer a Walter Queijeiro y en la que se quejó de la actitud de sus compañeros, el joven dijo unas palabras.

Todo comenzó cuando el Chino Leunis le pidió la palabra a Locho: “Primero, me gustaría arrancar por Locho para preguntarle cómo fue la reinserción en el hotel después de un desafío en el que definitivamente dejó la piel”.

Tras escucharlo, el animador se confesó ante el resto de los concursantes: “Lo primero que trato es de arrancar de cero, con respeto y buena onda. Después, si te llevás bien o te llevás mal, es algo natural del ser humano”.

"Lo primero que trato es de arrancar de cero, con respeto y buena onda. Después, si te llevás bien o te llevás mal, es algo natural del ser humano". G-plus

“Hay gente con la que te llevas más y otra gente menos. Pero si tenemos la base, que es el respeto y la buena onda, creo que todo va a andar bien”, agregó Loccisano.

"Hay gente con la que te llevas más y otra gente menos. Pero si tenemos la base, que es el respeto y la buena onda, creo que todo va a andar bien". G-plus

Y cerró: “Estoy en una en la que todo me da igual. A la H voy a ir igual de vuelta, me van a nominar en todas las posibilidades que me puedan nominar, así que a divertirse”.