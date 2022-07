La reacción de Laurita Fernández luego de que Estefi Berardi asegurara que la bajó de su programa

Laurita Fernández reaccionó en diálogo con LAM luego de que le consultaran acerca de los dichos de Estefi Berardi, quien aseguró que la bajó de Bienvenidos a Bordo.

“Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa; me enteré que me querían invitar y ella dijo que no”, había dicho la panelista.

Entonces el notero le comentó a la bailarina: “Ayer al aire, Estefi Berardi, nuestra compañera, habló de vos y dijo que la bajaste de tu programa”.

"La onda que tira no va a ser devuelta por mí, le mando un saludo". G-plus

“Ay no, perdón. No contesto nada de todo lo que pueda llegar a decir. La onda que tira no va a ser devuelta por mí, le mando un saludo”, respondió entonces la conductora.

“¿La bajaste del programa?”, insistió el periodista y Laurita sentenció: “No voy a contestar ni me voy a subir a absolutamente nada de todo lo que pueda llegar a decir”.

Más sobre este tema La fuerte acusación de Estefi Berardi contra Laurita Fernández: "No me quiere y me parece horrible que me bloquée de su programa"

ESTEFI BERARDI, PICANTÍSIMA CON LAURITA FERNÁNDEZ TRAS SU RESPUESTA

Estefi Berardi hizo un comentario picantísimo contra Laurita Fernández tras ver su reacción a sus dichos sobre la supuesta baja a Bienvenidos a Bordo.

“Yo banco que no quiera contestar, el tema es que lo hace por atrás, que se ocupa de levantar el teléfono, mandar mensajito”, lanzó la panelista en LAM.