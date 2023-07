La reacción de las hijas de Cinthia Fernández al ver el "me gusta" de Antonela Roccuzzo en las redes: "Me voy a morir"

Fiel usuaria a las redes sociales, Cinthia Fernández compartió con sus seguidores el especial momento en el que sus hijas Charis, Bella y Francesca –frutos de su relación con Matías Defederico- se enteraban que Antonela Roccuzzo le había puesto un ‘me gusta’ a una foto de ellas que se vio en las redes.

“Le pedí por favor a Messi que nos diera un like. Mi celular está andando mal, pero ¿vieron la cantidad de comentarios que tienen? Bueno, es porque le pedí a la gente que le pidiera a Messi que les diera un like. Todos los seguidores les pidieron por ustedes, a Messi y a Anto”, relató la panelista de Nosotros a la Mañana ante la atenta mirada de sus pequeñas.

“¿Adivinen quién les mandó un like de parte de los dos?. Ella. O sea, que Messi, Anto y todos vieron su foto y toda la familia le dio un like”, agregó, al mismo tiempo que se escuchaba a una de ellas emocionadísima: “Me voy a morir”, se la escuchó decir con su dulce voz.

Finalmente, todo el clan se mostró muy agradecida con la esposa del futbolista, con quien tiene a Thiago, Ciro y Mateo, y no dudó en enviarle muchos besos a una de la familia de las que se declararon súper fan.

CINTHIA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU CARA A CARA CON LUCIANA SALAZAR EN UN EVENTO

Si bien mantuvo una fuerte rivalidad con Luciana Salazar –en especial cuando estaba de novia con Martín Baclini- Cinthia Fernández sorprendió al mostrarse muy cerca de la modelo en el evento infantil, Disney On Ice.

Ante las repercusiones por la foto que muestra su encuentro, la panelista de Nosotros a la mañana recurrió a las redes para contar cómo fue la experiencia: “Contexto de la foto con Luli. En realidad, me dieron el mismo palco, no me pregunten si fue casualidad o fue a propósito, al lado de Luciana. Yo estaba con Flavio Mendoza y ella cae después”, comenzó diciendo la mamá de Charis, Bella y Francesca (frutos de su relación con Matías Defederico) en Instagram Stories.

“Viste que mis hijas son hermosamente mágicas y también son barderas. Claro, su hija vio que mis nenas estaban recontra divirtiéndose y se fue acercando. Y Luciana le decía a su hija ‘Matilda, vení’, ‘Matilda, vení’. Yo dije ‘ya está’. Amo que los chicos se diviertan y tengo como debilidad por eso”, agregó.

Asimismo, Cinthia reveló que fue quien rompió el hielo con Salazar: “Cuando la veo a Luciana incómoda, le dije ‘dejala, está todo bien’. Cuestión que después abro una bolsa llena de caramelos, cual madre irresponsable que amo malcriarlos, y le ofrecí un caramelo Matilda y me lo agradeció”.

“Cuando nos vieron juntas, era muy atractivo pedirnos una foto y pasó Paula Varela que quería una. Sacamos ‘foto Hollywood low cost’ y justo Luciana quedó al lado mío. Juro que, si lo armábamos, no nos salía. Ahí, ella como que se aleja, pero después se dio que Mati terminó a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”, continuó.

Y cerró, entre risas: “Cuando se fue, saludó. Hace mucho que no cruzábamos palabra y no fue más que eso, no es que hablamos, ni nada. Fue una situación linda, de ver a nuestros hijos juntos. Yo la tengo bloqueada y ella también. Lo que Baclini no hizo, Disney pudo”.