La reacción de Lali Espósito porque un fan se tatuó su rostro en el antebrazo

En medio de su estadía a puro relax en su casa familiar tras un año súper intenso de trabajo, Lali Espósito reaccionó sorprendida ante un seguidor que se tatuó su rostro en el antebrazo.

Esta persona la etiquetó en un video en el que se ve a un tatuador tatuándole a su ídola interpretando uno de sus hits, Disciplina, de perfil y luciendo una especie de casco plateado con puntas bien afiladas.

Sorprendida y agradecida por el gesto de su fan, la cantante hizo eco del tattoo y le sumó un montón de emojis de fueguitos, corazones y caritas que expresan infinita emoción.

POR QUÉ LALI ESPÓSITO POSPUSO SUS SHOWS EN NEUQUÉN Y CHUBUT

"Amigos de Neuquén y Trelew, pasamos los shows de esta semana a 6/11(Neuquén) y 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable) de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour de 2 horas... Quiero darles lo mejor...".

"Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok... Me pone re triste esto... Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor", les explicó a sus fans, algo angustiada.