La reacción de L-Gante cuando Ángel de Brito le preguntó si pasó algo con Wanda: "No quiero meter la pata"

En un profundo mano a mano que Ángel de Brito tuvo con L-Gante, el cantante habló a fondo al hablar de su vínculo con Wanda Nara, con quien enfrenta fuertes rumores de romance, y sorprendió con sus declaraciones en vivo.

“Explicame ‘Wanda Nara’, ¿cómo se da ese mix?”, fue la primera pregunta que le hizo De Brito al invitado de LAM. A lo que el cantante se sinceró: “Son dos personas que no se conocían y se fueron conociendo en este tiempo. Todo empezó cuando ella me había mencionado con el tema que hice con Tini Stoessel (Bar) y después creo que yo le escribí, no me acuerdo. Y después nos encontramos por acá varios días seguidos”.

Fue entonces que el conductor le hizo la pregunta obligada: “¿Pasó algo o no pasó nada?”, quiso saber. Y L-Gante dudó con su respuesta: “Eh… no. Todo muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”.

“Sé que buscan que diga algo. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”, agregó.

Y cerró: “Vi muchos comentarios que decían que estábamos haciendo marketing y eso es algo que nunca hice en mi vida, ni en mi carrera. Lo único que dije es ‘tal día voy a sacar una canción’ y muy pocas veces, o mostrar alguna indumentaria”.

L-GANTE REVELÓ QUE MAURO ICARDI INTENTÓ HABLAR CON ÉL EN MEDIO DEL RUMOR DE ROMANCE CON WANDA NARA

En medio de las dudas que surgieron después de Wanda Nara insistiera en que está separada mientras que Mauro Icardi cuestionara esta determinación, L-Gante dio que hablar al ser indagado por el futbolista.

“Elián, quiero aprovecharte que estás acá para desmitificar todas las cosas que la gente quiere saber y que se han estado hablando. ¿Se comunicó en algún momento con vos Mauro Icardi para hablar con vos, ya sea Instagram o por privado?”, indagó Lucas Bertero, el panelista de A la tarde.

“Eh… no”, comenzó diciendo, algo dubitativo. Sin embargo, segundos después agregó: “O creo que me había mandado un mensaje. Me apareció una solicitud de mensaje, pero como que fue eliminado”.

Horas atrás, el cantante se había mostrado muy cómplice con Wanda en el lanzamiento de su flamante tema El último romántico , que la tuvo como figura a la empresaria, con quien sigue enfrentando fuertes rumores de romance.