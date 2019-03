El nacimiento de Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19), fue el dulce tema que cruzó toda la programación de Intrusos, el día de su nacimiento.

Desbordado de amor y feliz por ser abuelo, Jorge Rial fue sorprendido en vivo con una inesperada noticia 2.0.

"¡¿Qué?! ¿De verdad? ¿Mi nieto tiene Instagram? Se me acaba de caer la pera... ¿Me lo buscás, por favor?", dijo Rial. G-plus

"¿Vos sabés que tu nieto tiene un Instagram ya?", le dijo Marcela Tauro, logrando una divertida reacción del conductor. "¡¿Qué?! ¿De verdad? ¿Mi nieto tiene Instagram? Se me acaba de caer la pera... ¿Me lo buscás, por favor?", dijo Rial, mientras la producción ponía en pantalla la cuenta del niño.

Más sobre este tema El video del emotivo momento en que Jorge Rial conoció a su nieto, Francesco Benicio: "No lo podía creer"

Sin embargo, rápidamente, el equipo advirtió que ese perfil no era el correcto. Al igual que Morena, quien desde el Sanatorio Finochietto le mandó un mensaje a su papá para marcarle la equivocación y pasarle la cuenta correcta, @francescoambrosionirialok.

"Hay uno trucho. A mí no me sigue y espero que me siga. No sigue al abuelo", manifestó Jorge, para luego hablarle directamente a Morena: "Estás atenta hija. Ella me mandó el verdadero. Le podés decir a mi nieto que me siga. 'Este es, pa', me dijo. Yo ya lo estoy siguiendo. Y ahora me sigue... Uy, mamita querida, lo que va a chorear con esto".