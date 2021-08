La reacción de Germán Martitegui al mensaje que sus hijos escribieron en su Twitter: "No lo voy a borrar"

A pesar de que Germán Martitegui se muestra súper serio y exigente en MasterChef Celebrity (Telefe), sus hijitos potencian su lado más tierno. Así lo demostraron luego de que se apropiaran de su Twitter y el chef reaccionara con dulzura.

¿Qué pasó? Lorenzo (3) y Lautaro (2) le sacaron el celular a su papá y escribieron un insólito mensaje que llamó la atención de sus seguidores. "Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y”, publicaron.

Acto seguido, el prestigioso chef se dio cuenta de su travesura y en vez de eliminarla la remató con un amoroso mensaje. "Mis hijos en Twitter", expresó junto al emoji que llora de la risa.

Y al sumar el del corazón, hizo una amorosa aclaración: "¡No lo voy a borrar! Mi mejor tweet hasta ahora".