La reacción de Flor Vigna tras las repercusiones de sus declaraciones íntimas sobre Nico Occhiato: "Está editado"

Flor Vigna salió al cruce del revuelo que generaron sus declaraciones íntimas sobre el fin de su noviazgo con Nico Occhiato y su redescubrimiento sexual con Luciano Castro, su actual pareja.

"Esto está editado y sacado de contexto", reaccionó la cantante en Twitter, al hacerse eco del titular que le pusieron en la profunda nota que le dio a Teleshow. "No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión", reza la frase que disgustó a Vigna.

En otra parte de la entrevista, Flor agregó: "Era muy virga (bromea). Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía".

MEA CULPA DE FLOR VIGNA SOBRE SU NOVIAZGO CON NICO OCCHIATO

A poco más de un año de que su relación de pareja con Nico Occhiato llegara a su final, tras casi 7 años juntos, con algunas idas y vueltas, Flor Vigna hizo un duro balance.

"Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y luego te quedás vacía. Yo ahora estoy en un amor de paridad", expresó la artista en su charla con Teleshow, valorando el vínculo que hoy logró con Luciano Castro.

Luego, Vigna sentenció: "Para amores tóxicos, ya no estoy. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos".