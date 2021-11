La reacción de Flor Peña cuando Marcela Tauro le dijo que tiene 56 años: "Estás espléndida, nena"

Cuando Florencia Peña le preguntó a Marcela Tauro qué información sobre ella que circula en la web le gustaría borrar, la periodista respondió que su edad y desconcertó a la conductora, quien instintivamente la elogió: "¡Estás espléndida, nena!".

En un principio, la panelista de Polémica en el bar se quedó meditando, y categórica respondió: "No borraría nada. Me la banco, me hago cargo".

Luego, Tauro recordó el detalle que la fastidia: "Me ponen más edad de la que tengo. Yo tengo 56 y me ponen más. Eso borraría."

Ahí, Flor exclamó visceral: "¡Estás espléndida, nena! ¿Tenés 56? Estás espléndida". Amigo íntimo de Tauro, Marcelo Polino bromeó para halagar a su excompañera de Intrusos: "Es nuestra Jennifer López".

Madre de Juan Cruz (15) y en pareja con Martín Bisio (34) hace cinco años, Marcela Tauro cerró irónica "Soy la Jennifer López con rollos".

LA REACCIÓN DE MARCELA TAURO AL HALAGO DE JORGE RIAL

Tras la escandalosa renuncia de Marcela Tauro a Intrusos en mayo de 2020, Jorge Rial decidió dar el primer paso para romper el hielo y le envió un mensaje al aire en su ciclo radial Argenzuela consultándole por el supuesto embarazo de Fabiola Yañez. La panelista de Polémica en el bar le envió una escueta respuesta a su exjefe y luego explicó qué lo hizo así debido a que le había subido la fiebre a raíz de la segunda dosis de la vacuna antiocovid.

"Estamos al aire, Tauro, Jorge Rial es mi nombre, ¿qué tal? Estamos hablando de Fabiola, si está embarazada o no y yo acá al aire dije que la que más sabe sos vos. Es verdad. Sos la mejor sobre embarazos y todo… Así que tal vez tenés una puntita, algo para tirar. Un beso, tenemos que comer, chau", fue el mensaje que le envió el ex Intrusos a Tauro.

"Fabiola estaría de menos de tres meses...”, fue la sorprendente respuesta de Marcela, no por el dato sino por la decisión de seguirle el juego a Rial, con quien quedó en muy malos términos.

La revista Paparazzi se interesó por el descongelamiento de la relación entre Jorge Rial y Marcela Tauro, y ella explicó que “a decir verdad me sorprendió el mensaje, como a todos… Pero no lo tomé de ninguna forma especial. Los que me conocen saben que respondo, sea quien sea, se trate de quien se trate, hable todos los días o nunca. Sinceramente, con una mano en el corazón, no pensé nada. Me asombre, lo escuché, él estaba al aire”, concluyó la periodista.