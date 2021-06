La reacción de Floppy Tesouro tras el meloso saludo de cumpleaños de su exmarido a Silvina Luna: "¿Era necesario?"

Por más que Floppy Tesouro esté feliz y en pareja con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, y que en público le desee lo mejor al padre de Moorea (4), la realidad es que la actriz sigue furiosa con Rodrigo Fernández Prieto y Silvina Luna. La gota que rebalsó el vaso fue, según contó Paula Varela en Intrusos, el romántico saludo de cumpleaños del ex de Tesouro a Silvina.

La referencia es al posteo que Fernández Prieto hizo por el cumpleaños de Luna, utilizando una foto tomada a principios de este año en la que se lo ve junto a Luna y con el siguiente texto: "Feliz cumple a esa personita tan especial. Love you. (con el emoji de corazón)". Ante esto, según Varela, Tesouro explotó ante sus íntimas: "Uno de los comentarios de Floppy en su grupo de amigas fue '¿era necesario? Está corriendo el rumor, están juntos, ¿sube eso? No es necesario'".

Otro gesto que habría irritado a Tesouro es que Silvina "también reposteó el tierno mensaje en sus redes, le puso 'te amo' también". Por otra parte, Paula Varela contó que "Floppy se está mudando rápido porque no lo quiere ver (a su exmarido), y dijo 'no me lo quiero cruzar en casa, quiero estar ya mudada cuando venga'".

La furia de Floppy viene en aumento. Hace dos semanas, Paula Varela contó el tenso diálogo que Tesouro tuvo con Fernández Prieto luego de que Luna, a quien consideraba su amiga, le cambiara el color a la casa que el matrimonio tenía en Panamá: "Fueron a Miami al mismo momento y Floppy Tesouro le dijo a Rodrigo Fernández Prieto 'si ella viene acá yo me voy, porque si la veo la mato'. Cada vez que se iban a encontrar Floppy le preguntaba si iba Silvina, porque si iba, ella no iba, porque no quería ni ver a Silvina Luna”.